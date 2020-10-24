Amerika’dan gelen katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Konya'da 2 yıl önce Amerika'dan gelerek çocuğu hakkında kötü sözler söylediğini ileri sürdüğü eski eşinin kocası Hüseyin Alşahin'i tabanca ile öldüren Halil İbrahim Kaya, hiçbir indirim hükümlerini kullanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Konya'da yaşayan Halil İbrahim Kaya(32) 8 yıl önce M.A ile evlendi. Bir çocukları dünyaya geldikten sonra eşinden boşanan Kaya, 6 yıl önce çalışmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Çocuğuyla konuşmak için eski eşini arayan Kaya, eşinin ikinci kocası Hüseyin Alşahin ile telefonda tartıştı. Bunun üzerine uçakla İstanbul'a gelen Kaya, daha sonra Hüseyin Alşahin'in Konya'daki otomotiv ve aydınlatma sistemleri üzerine üretim yapan fabrikasına gitti. Buradaki tartışmanın ardından Kaya ruhsatsız tabancasıyla Alşahin'in üzerine ateş açtı. Kurşunlardan kaçmak için fabrikanın içerisine giren Alşahin'in peşinden giden öfkeli adam, Alşahin'e 6 el ateş etti. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Alşahin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÜZERİNDE İKİ TABANCA BİR DE BIÇAK BULUNDU

Olay sonrası Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Halil İbrahim Kaya'nın üzerinde iki tabanca ile bir rambo bıçağı bulundu. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Kaya, ilk ifadesinde, eski eşinin kocası Hüseyin Alşahin'in çocuğuna hakaret etmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





'BEN ÖLDÜRMEYE DEĞİL ÖLMEYE GİTTİM'



Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Halil İbrahim Kaya, son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan Kaya, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini ileri sürdü. Kaya, 'Olay öncesi birçok tehdit ve hakarete maruz kaldım. Ben elimden geldiğince sakin kaldım. Beni ailem ve evladımla, evladıma dokunmakla tehdit etti. Ailelere ve hukuki yollara başvursam da bir çözüm bulamadım. Bende birebir yüz yüze görüşmek istedim. Hüseyin'in iş yerine konuşmak için gittim. Oraya hazırlıklı gittim. Hem kendime korumak hem caydırıcı olması hem de onların gözünü korkutmaktı amacım. Ben oraya öldürmeye değil ölmeye gittim. Ben olayı tasarlamadım. Böyle bir şey yapsaydım oraya gitmeme bile gerek kalmazdı"dedi.



'ÖLDÜRME NİYETİM OLSA BU KADAR ZAHMETE GİRMEZDİM'



Öldürme niyeti olmadığı için Alşahin'in bacaklarına doğru ateş ettiğini belirten Halil İbrahim Kaya, 'Öldürme niyetim olsaydı bu kadar zahmete girmezdim. Öyle bir niyetim olsa bacaklarına doğru sıkmazdım. Karakola gidip teslim olmazdım. Ben suç potansiyeli olan biri değilim. Bu olaydan dolayı üzgünüm'ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Halil İbrahim Kaya'yı tasarlayarak adam öldürdüğü gerekçesiyle hiçbir indirim hükümlerinden faydalandırmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.