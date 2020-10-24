Annenin ağıdı yürekleri dağladı: Ben şimdi Melek’ime mi Mustafa’ma mı yanayım

Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu Melek Aslan'ı (24) geçen çarşamba Diyarbakır Yenişehir'de sokak ortasında öz kardeşi Mustafa Aslan (21) silahla katletmişti.Adıyaman'ın Kahta ilçesinde defnedilen Melek Aslan'ın Erikdere Köyü'ndeki evinde ise ağıtlar yükseliyor. Hasan-Adile Aslan çifti pandemi nedeniyle taziye çadırı kuramadı. Ancak evlerinin önünde Melek için yükselen ağıtlar yürekleri kavuruyor. Anne Adile Aslan, "Ben şimdi hangisine yanayım anam, Melek'ime mi, Mustafa'ya mı yanayım. Ciğerimi yaktınız yavrum. Buna sebep olanlar da yansın" diyerek gözyaşı döktü. Adile Aslan, 3 kızıyla birlikte dün sabah namazından sonra Melek'in mezarına giderek dua etti. Baba Hasan Aslan'ın ise yakınlarına, "Başkasının yalanlarına inanılır mı? Biz kızımızı tanıyoruz. O tertemiz, pırıl pırıl biriydi. El sözüyle abla canına kıyılır mı" sözleriyle dert yandığı öğrenildi.Mustafa Aslan'ı, ablasının eski sevgilisi Orhan Vatansever'in azmettirdiği ortaya çıkmıştı. Vatansever'in Aslan'ın yanısıra iki ablasına daha Melek'in üstü çıplak fotoğrafını gönderdiği ve iftiralar yaydığı belirlenmişti. Vatansever'in iftira mesajları delil sayılacak. Aslan ile iki ablasının cep telefonlarına el konulurken, Vatansever ile birlikte ismi geçen herkesin HTS kayıtları incelemeye alındı.Aslan'a ablasının kaldığı apartın adresini veren Vatansever'in, olay günü 06.30'da Mustafa'ya mesaj atarak "Uçağa biniyorum. Diyarbakır'a geliyorum" dediği ancak bunun da bir senaryodan ibaret olduğu, aslında o gün Diyarbakır'a hiç gitmediği öğrenildi. Vatansever'in Melek Aslan'a "Sık sık Almanya'ya gidiyorum" demesi de yalan çıtktı. Vatansever'in Almanya'dan getirttiği GSM hattıyla Melek'i arayıp Almanya'daymış izlenimi verdiği belirlendi. Ailenin avukatı, dün sabah savcılığa giderek Orhan Vatansever hakkında 'azmettirici' sıfatıyla suç duyurusunda bulundu. Türkiye genelinde polis ve jandarma Vatansever'i aramaya başladı. Vatansever'in Melek'in günlük yaşantısıyla ilgili bilgi almak için genç kızın kaldığı apartın görevlisini de arayıp bilgi istediği bildirildi.