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’nin oyun parkında ihmal! Küçük çocuk yaralandı

’da bulunan ’de ilginç bir olay meydana geldi. Babasıyla AVM’nin oyun parkında oyun oynayan küçük çocuk düştü. Düşmesi sonucu hafif şekilde yaralanınca baba, işletmenin yetkilisinden şikâyetçi oldu. Oyun parkı kusurlu çıkınca, yetkili hakkında dava açıldı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:34 ABONE OL
AVM’nin oyun parkında ihmal! Küçük çocuk yaralandı

Babası Coşkun Y. ile birlikte AVM'ye giden 4 yaşındaki Kuzey Y., oyun parkında oynamaya başladı. Oyun oynadığı esnada düşen küçük çocuk hafif şekilde yaralandı. Telaşa kapılan baba, oğlunu hastaneye götürdü. Oğlunun düşme sebebinin oyun parkının kusurlu olması olduğunu savunan baba, savcılığa işletmenin yetkilisi Enes A., hakkında şikâyette bulundu.

OYUN PARKI KUSURLU ÇIKTI

Savcılığa yapılan şikâyetin ardından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından dosyaya atan bilirkişi, oyun parkını keşifte bulunarak rapor düzenledi. Düzenlenen raporda düşen Kuzey'in hatalı olmadığı, oyun alanında bulunan ekipmanların kusurlu olduğu, yetkililerin ihmalinin olduğu yazıldı. Savcılık, tarafları uzlaşmaya yönlendirdi. Tarafların uzlaşamaması sonucu iddianame hazırlandı.

YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANACAK

Düzenlene iddianamede kusurlu bununa Enes A., hakkından 'Yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde Asiye Ceza mahkemesinde görülecek.

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AVM’nin oyun parkında ihmal! Küçük çocuk yaralandı
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