Baba-kız 8 saat arayla öldü

RİZE'NİNPehlivantaşı Mahallesi'nde yaşayan İlyas Demirci (68), bir hafta önce budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması riskinden dolayı hastanede tedavi gören Demirci'ye ilk iki gün kızı Songül Akgün refakat etti. İkinci günün sonunda evine giden ve kendini kötü hissetmesine rağmen yeniden babasının yanına refakatçi olarak giden Akgün burada baygınlık geçirdi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakıma alınan Akgün (40), önceki akşam 18.00 sıralarında hayatını kaybetti. Bu arada sabah saat 09.00 sırasında kalbi duran baba İlyas Demirci de, kızından 8 saat sonra, aynı hastanede gece 02.00 sıralarında hayatını kaybetti. İki ölüm haberini arka arkaya alan yakınları ise fenalık geçirdi.