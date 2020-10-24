Mardin'in önemli üzüm merkezlerinden olan Ömerli İlçesi'nde bağlarda hasat süreci tüm hızıyla devam ederken; Ömerli Belediyesi de Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali düzenledi.

Mehmet İŞ/SABAH



Ömerliye bağlı kırsal Kocakuyu Mahallesi'nde düzenlenen festivale, İlçe Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, kurum müdürleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirildi.



Törende konuşan Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, "Ömerli deyince ilk aklımıza gelen üzüm. eski kadim ismini de 'Mahsarte' üzümden alan sahip olduğu 157 bin işlenebilir dekar arazinin 65 bin dekarı bağlardan oluşan, 2020 yılı üzüm rekoltesi 35 bin ton olan ve 23 üzüm çeşidiyle bölgenin en zengin gen kaynağına sahip olan bir yer Ömerli. Bu sebeple üzümün buradaki kıymetine binaen üzümü burada en iyi şekilde yetiştirmek, tanıtımını yapmak ve bu üzüm üzerinde katma değer oluşturabilecek yatırımların gerçekleştirilmesi hakikaten çok önemlidir" dedi.





Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ise yaptığı konuşmada, "Tarihte Babil kralının kraliçesine yaptırdığı Pekmez boru hattı, Evliye Çelebi'nin seyahatnamesinde övgüyle bahsettiği kadim Ömerli coğrafyasının kadim Kocakuyu Mahallesi'nde Bağ Bozumu, kültür ve sanat festivalimizi yapıyoruz. Ömerli ilçemiz üzümün başkenti ve anavatanı olarak anılmaktadır. 23 yerel gen üzümü, 4 ay devam eden Bağ bozumu ve il bazında yüzölçümü olarak en fazla üzüm üretim alanıyla bu ismi hak etmektedir" dedi.





Açılış konuşmalarının ardından festival kapsamında Mardin'e özgü, Mazrone üzümü ve buğday unundan yapılan harire tatlısı, cevizli sucuk ve Mazrone Pekmezi hazırlandı. Renkli görüntülere de sahne olan festivalde üreticiler yılın yorgunluğunu ve stresini atarak hem eğlendi, hem de kış ürünlerini hazırladı. Festivale katılan protokol, kazanların başına geçerek, pekmez ve harirenin yapılışı ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra, harire tatlısının hazırlandığı kazanı karıştırıp cevizli sucuk için hazırlanan cevizleri tatlıya bandırıp hazır hale getirdiler. Festival yapılan ikramların ardından sona erdi.