Betonu terk edip toprağa döndüler

ODTÜ Şehir Planlamacılığı'ndann mezun olan Burak Alsan ile İstanbul Teknik Üniversitesi İmalat Mühendisliği mezunu olan eşi Gözde Alsan, 4 yıl önce Ankara'da yaşarlarken herkesi şaşırtan bir karar verdi. İki çocukları olan genç çift, şehirdeki işlerini ve evlerini geride bırakıp, Kocaeli'nin Fethiye Köyü'ne yerleşti. Hiç bilmedikleri bir iş kolu olan arıcılık, çiftçilik ve hayvancılık için kolları sıvadı. Doğa ile birlikte sağlıklı bir yaşantıyı hedefleyen Alsan çifti, son 2 yıldır farklı ülkelerden insanları da evlerinde ağırlıyor.Burak Alsan, "TATUTA olarak bilinen Tarım, Turizm ve Takas sistemini hayata geçirdik. Yapmış olduğumuz duyurular sayesinde pek çok gönüllüyü burada ağırladık. 60 farklı ülkeden 200 insan geldi. Kendilerine kalacak yer, yiyecek yemek veriyoruz. Günde sadece 5 saat çalışıp hem bu işleri öğreniyorlar, hem tatil yapıyorlar hem de bilgi ve kültürel alışverişte bulunuyoruz" şeklinde konuştu. Burak Alsan, "Ailelerimiz bu kararımıza çok şaşırdı. 'Bunca yıl okudunuz. Elinizde diplomalarınız ve işiniz var' dediler. Bize bu fikirde pek destek vermediler. Ancak önümüze engel de koymadılar. İzmit'te Orman Köy olarak bilinen Fethiye Köyü'nde karar kıldık. Topraklar eşimin ailesine aitti. Her şeyi geride bırakarak, bu topraklarda sıfırdan bir yaşantıya başladık. 4 yıl önce hayallerimiz için ilk kazmayı vurduk. Sulama sistemleri yaptık. Sonra tohum aldık ve ektik" dedi.Gözde Alsan ise şunları söyledi: "Biz herkesin konuştuğu, ancak gerçekleştiremediği bir hayali gerçekleştirdik. Hem kendimiz hem de çocuklarımızın geleceği için bu yaşantıyı seçtik. 6 yaşındaki oğlumuz Odin ve 2 yaşındaki kızımızın burada yetişecek olmasından da çok mutluyuz."