Böyle vurgun görülmedi! Sahte belgelerle kiralayıp sattılar

İstanbul'da kamu kurumlarının isimlerini ve logolarını kullanarak bazı gayrimenkulleri kiraya veren ve sahte servis ile sahte taksi plakaları satarak toplamda dört milyon 260 bin lira haksız kazanç sağlayan üç kişilik bir çete çökertildi.

İstanbul Polisi, devlet kurumlarının isimlerini ve logolarını kullanarak resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan üç kişilik bir çeteyi çökertti. Kaan K. (30), Sinan Ö. (38) ve Ahmet Ö. (35) isimli üç çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Sinan Ö. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çok sayıda kişiyi dolandırarak yaklaşık beş milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerden 2'si ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.





ÜÇ KATLI YALIYI KİRALADILAR



Şüphelilerin devlet kurumlarının isimlerini ve logolarını kullanarak sahte evraklar düzenledikleri, Üsküdar ve Beyoğlu İlçeleri'nde bulunan noterlerden ruhsatlar çıkartarak sahte ticari taksi plakası ve sahte servis plakaları elde ettikleri saptandı. Şüpheliler iddialara göre ayrıca kamu kurumlarına ait olduğunu iddia ederek Sarıyer'de üç katlı bir yalıyı, Ataşehir'de iki rezidans dairesini ve Fatih'te bulunan bir üniversite hastanesi kampüsünün tesisini toplamda 265 bin liraya kiralayıp çok sayıda kişiyi dolandırdı. Üç şüphelinin bir milyon 300 bin liraya, iki milyon liraya ve 600 bin liraya üç kişiye sahte taksi plakası ve sahte taksi sattıkları, bir kişiye de 65 bin liraya sahte "L Plakalı" tahditli servis plakası sattıkları saptandı.



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