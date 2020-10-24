Böylesi görülmedi! 7 kilo dev balon balığı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçıların oltasına gelen 1 metrenin üzerinde yaklaşık 7 kiloluk dev balon balığı görenleri şaşkına çevirdi.



Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne yaklaşık bir mil uzaklıktaki Çavuş Adası açıklarında Avukat Göray Karadut'un oltasına takılan dev balon balığının bugüne kadar bölgede yakalanan en büyüklerinden biri olduğu belirtildi.



Bodrum'da yaşayan ve yaklaşık 25 yıldır denizlerde amatör olarak avlanan Karadut yaptığı açıklamada "Ege Denizi'ne ait olmayan ve suların ısınması ile Süveyş Kanalı'nı geçerek önce Akdeniz'e ardından Ege' ye gelen aslan balığı ile balon balığını çok sık görür olduk. Bu iki çok zehirli tür adeta denizlerimizi istila ettikleri gibi ulaştıkları boyutlarda çok korkunç oldu.

Son olarak oltama takılan bir metrenin üzerindeki zehirli balon balığını tekneye çekerken önce orkinos olduğunu sandım, çünkü çok büyük ve kuvvetliydi, ardından yakalamayı başarınca gerçekten şoke oldum. 7 kilonun üzerinde olan balon balığını bu bölgede ilk gördük, adeta evrim geçirmişler" dedi.



Karadut açıklamasının devamında ise "Oldukça zehirli olan bu balıklar artık Bodrum denizinde sık görülmeye başlandı. Bu kadar büyükleri de her zaman karşımıza çıkmıyor. Balıkçılarımızıda oldukça rahatsız eden bir balık. Ağlara zarar verebiliyor. Yavruladığı dönemde zehrini vücuduna yayıyor, kesinlikle yenmemesi gerekiyor. Bende balığı parçalayıp yem olarak tekrar denize attım" diye konuştu.

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