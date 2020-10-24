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Camilerde maske uyarısı

Korona virus vakalarının yeniden artışa geçtiği 'te Toplum Destekli Polislik ekipleri camilerde cemaate maske ve mesafe önlemleri için bilgi verdi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 24.10.2020 09:59 ABONE OL
Camilerde maske uyarısı

Korona virus vakalarının yeniden artışa geçtiği Gaziantep'te Toplum Destekli Polislik ekipleri camilerde cemaate maske ve mesafe önlemleri için bilgi verdi.

Kentte dün, polis tarafından yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 848 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten, 7 şahsa da karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulandı.

Vakaların yeniden artışa geçtiği kentte Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri de bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, dün umuma açık mekanların yanısıra camiler de cemaat bilgilendirme yaptı.

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Camilerde maske uyarısı
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