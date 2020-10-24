Çarşafa sarıp kaçtılar!

Küçükçekmece'de bir binaya giren iki hırsız binadaki tüm daireleri tek tek gezdi çaldıkları malzemeleri çarşafa sarıp taksiyle kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Eyüb A. (22) ve Eser A. (21) tutuklandı.

Küçükçekmece Cennet mahallesi Alparaslan Caddesi üzerinde bulunan bir binaya giren hırsızlar televizyon, 6 çeyrek altın, 5 yarım altın, 1 tam altın ve 1 beştaş yüzük alıp bir üst kata çıktı. O daireden de televizyon, bilgisayar, tablet, bilezik ne buldularsa çaldılar. Sonra bir üst kata daha çıkıp orada da buldukları değerli eşyaları çaldılar.

Çaldıkları malzemeleri girdikleri son evde çarşafa sarıp götüren iki hırsız izlerini kaybettirdi. Şikayet üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 hırsızın eşkalini tespit etti.

ÇARŞAFA SARIP TAKSİYE BİNDİLER



Çalışmaların devamında adresleri belirlenen hırsızlar, Eyüb A. ve Eser A. gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızların çaldıkları malzemeleri çarşafa sarıp taksiye bindikleri anlar kameralara yansıdı.