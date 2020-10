Çift yumurta ikizleri üniversitede de birbirlerinden ayrılmadı! Evde çalışıp Tıp kazandılar

Konya'nın Altınekin ilçesinde yaşayan çift yumurta ikizleri 19 yaşındaki Büşra ve Berna Poçan kardeşler, üniversitede de birbirlerinden ayrılmadı. İlkokuldan itibaren aynı sınıf ve okulu paylaşan Poçan kardeşler, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Poçan kardeşler, amaçlarının insanlara yardımcı olmak ve onların dualarını almak olduğunu söyledi. Mustafa ve Sema Poçan çiftinin ikiz çocukları Büşra ve Berna, bu yıl girdikleri YKS'den yüksek puan aldı. Berna Poçan Türkiye sıralamasına 2 bin 428'inci olurken, Büşra Poçan ise 5 bin 800'üncü oldu. Birbirlerinden ayrılmak istemeyen Poçan kardeşler, hayalleri olan tıp fakültesini tercih etti. Ailelerinden de ayrılmak istemeyen ikizler, ilk sıradan tercih ettikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

EVDE ÇALIŞARAK ÜNİVERSİTEYİ KAZANDILAR

Liseden beri tıp fakültesi okumak istediklerini belirten Berna Poçan şunları söyledi: "Hiç dershaneye gitmeden ve özel ders almadan bir yıl boyuncu evimizde sınava hazırlandık. Konu eksikliğimiz yoktu. Kardeşim ile birlikte birbirimizi motive ederek ders çalıştık. Benim eksikliklerimi o, onun eksikliklerini ise ben tamamladım. İkizim olmasaydı sınavda bu kadar güzel bir sıralama elde edemezdim. Ben ikizimi görünce motive oldum. O da beni görünce motive oldu. Sonunda çok istediğimiz okulu ve bölümü kazandık. Çok mutluyuz. İlkokuldan beri aynı sınıf ve sırayı paylaşıyoruz. Kardeşimle yine bir arada olacağız. Ailem ve çevremde bana çok yardımcı oldu. İnsanlara yardımcı olmak istiyorum. Onların dertlerini dinlemek ve derman olmak istiyorum. Yardım edeceğim insanlar bana Allah razı olsun desin bu bana yeter' dedi.

YORULDUĞUMUZ ANLARDA BİRBİRİMİZİN ELİNDEN TUTTUK

Bu süreç boyunca birbirlerine hep güç verdiklerini belirten Büşra Poçan ise, 'Kardeşimle hep birlikte büyüdük. O nedenle üniversitede de ayrılmak istemedik. Ayrı kalırsak bunun zor geleceğini biliyorduk. Bizde düzenli çalışarak sınava hazırlandık ve başardık. İstediğimiz okul ve bölümü kazandık. Aklımızda hep tıp okumak vardı. Psikiyatri alanını istiyorum.

Evde hazırlanmak bizim için zor oldu ama biz pes etmedik. Yorulduğumuz yada yeter dediğimiz zaman birbirimizi hep motive ettik. Birbirimizi elinden tutarak ayağa kaldırdık. Beraber güldük, beraber eğlendik, beraber çalıştık. Kronometre tutarak çalıştık. Her dakikamız, saniyemiz önemliydi. Sonuçlar açıklandığında çok sevindik. Birbirimize bakıp, 'İşte başardık' dedik. Şimdi koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle derslerimize başladık. Bir an önce okulumuza gidip sınıfımızda ders yapmak istiyoruz'dedi. Büşra Poçan, üniversite sınavına girecek kişilere ise stres yapmamaları gerektiğini, çalıştıktan ve istedikten sonra her şeyi başarabileceklerini söyledi.