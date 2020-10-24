‘Doğal ölüm’ dediler! Yumruk darbesi kalp krizini tetiklemiş

50 yaşındaki Arif E., isimli yaşlı adam İstanbul Kağıthane'de yalnız yaşıyordu. 23 Ekim günü yaşlı adam acil servisi arayarak yardım istedi. Ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan yaşlı adam kalp krizi sebebiyle vefat ettiği belirtilerek ölümü resmi kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Arif Erol'la aynı mahallede ikamet eden ablası Havva T., vefatın ardından polis merkezini arayarak kardeşinin hastaneye kaldırıldığı gün akşam saatlerinde Cemalettin A., tarafından darp edildiğini, aldığı yumruk darbeleri nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceğini ihbar etti.

KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN HEMEN ÖNCE DAYAK YEMİŞ

İhbar üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Havva T.'nin iddiaları üzerine Arif Erol'u darp eden Cemalettin A., gözaltına alındı. İfadesinde yaşlı adamın gençlere uyuşturucu madde sattığını bu nedenle ilk önce sözlü olarak tepki gösterdiğini bunun üzerine kendisine küfür eden Arif Erol'la tartışma yaşadıklarını anlattı. Yaşanan tartışmanın kısa süre sonra arbedeye dönüştüğünü anlatan Cemalettin A., 'Amacım Arif Erol'u uyuşturucu maddesini satmaması için uyarmaktı. Bana sinkaflı sözlerle sataşan kendisidir. Bana saldırdığı için kendimi korumak adına yumrukla karşılık verdim.' diyerek kendisini savundu.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cemalettin A., adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken savcılığı başlattığı soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Arif Erol'un geçirdiği kalp krizinin maruz kalmış olduğu yumruk darbeleri sonucu gerçekleşmiş olduğunu belirten bir rapor sundu.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Cemalettin A., hakkında 'Kasten Adam Öldürme' suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede Cemalettin A.'nın Arif Erol'u darp ederek ölmesin neden olduğu anlatıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.