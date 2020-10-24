Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ardahan'da

Artvin'den helikopter ile 25. Hudut Tugay Komutanlığına inen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, emniyet teşkilatı ve diğer daire müdürleri karşıladı.





Karşılaşmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Aktaş, burada polis mangası tarafından karşılandı. Aktaş, emniyet teşkilatı personeli ile bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akabinde il Emniyet Müdürlüğüne makama geçip şeref defterini imzaladı.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal Aktaş'a Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağlar'a yansıyan Atatürk silüeti fotoğrafını hediye etti.

Aktaş, daha sonra makamda ilgililerle bir süre sohbet etti.