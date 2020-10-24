Eski maden ocağı Millet Bahçesi oluyor

İSTANBUL Kartal'da uzun yıllar atıl bir gölet olarak bekleyen eski maden ocağı Kartal Millet Bahçesi'ne dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iki yıl önce yapımı müjdelenen Millet Bahçesi, toplam 482 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Kartal Millet Bahçesi planına göre alanda ticaret ve konut, cami, sağlık tesisi alanı, eğitim alanı, özel eğitim alanı, park, millet bahçesi, teknik altyapı alanı ve yol yapılması planlanıyor. Planlama alanının yüzde 65'ini oluşturan 312 bin 859 metrekarelik alan Millet Bahçesi yapılacak. Proje ile vatandaşlar nefes alacakları güzel bir mekana daha kavuşmuş olacak.