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’cü astsubay tütün kaçakçılığından gözaltına alındı

’da yapılan tütün kaçakçılığı operasyonunda / silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında işlem yapılarak görevden uzaklaştırılan astsubay A.T ile ortağı Z.D. gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 24.10.2020 09:46 ABONE OL
FETÖ’cü astsubay tütün kaçakçılığından gözaltına alındı

Konya'da yapılan tütün kaçakçılığı operasyonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında işlem yapılarak görevden uzaklaştırılan astsubay A.T ile ortağı Z.D. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesinde Z.D ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında işlem yapılarak görevden uzaklaştırılan astsubay A.T'ye ait 1 ev, 3 iş yeri ve 1 araçta arama yaptı. Aramalarda 3 adet sigara dolum makinesi, 2 adet hava kompresörü, 35.000 gram kıyılmış tütün, 920 adet makarona basılmış tütün, 24.000 adet boş makaron, 16.450 adet sigara paketi kutusu, 550 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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FETÖ’cü astsubay tütün kaçakçılığından gözaltına alındı
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