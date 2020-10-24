Formasını giydiği takımın teknik direktörü oldu, Süper Lig’e çıkarttı

Adanalı Meryem Özyumşak'ın futbol aşkı sınır tanımadı. Yaşıtları voleybol, basketbol, yüzme gibi spor branşlarını seçerken o, 12 yaşında meşin yuvarlağın peşinden koştu. Adana İdmanyurdu kadın futbol takımının alt yapısında yeşil sahaya çıkan Özyumşak hayallerinden vazgeçmedi ve yıllarca formasını giydiği takımın teknik direktörlüğüne kadar yükseldi ve takımı Süper Lige çıkarttı.

Meryem'in futboldaki başarı öyküsü küçük yaşlarda başladı. Ailesinin desteğiyle 12 yaşında futbola Adana'nın tek kadın takımı olan Adana İdmanyurdu'nda kaleci olarak başlayan Meryem, tecrübesiyle İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun'da forma giydi, şampiyonluklar yaşadı. Türkiye'de ilk kez kurulan Genç Milli Takımın kalesini de tam 8 yıl koruyan Adanalı Meryem, başarı merdivenlerini tırmandı.

Futbol heyecanı tükenmek bilmeyen Meryem Özyumşak'ın tek bir hayali vardı o da futbolda doğduğu, büyüdüğü, yıllarca formasını giydiği takımın başına teknik direktör olarak geçip takımı süper lige çıkarmaktı. 18 yıllık futbolculuk kariyerine nokta koyan Adanalı Meryem Özyumşak 2010 yılında UEFA- B antrenörlük belgesini başarı ile alarak ilk hedefine ulaştı.

Ardından teknik direktörlük konusunda kendini geliştirmek için La Liga'nın devi Barcelona'dan İspanya'da açtığı eğitime katıldı ve futboldaki bakış acısını değiştirdi. Eğitim ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun birçok önemli projesinde yer alan Adanalı Meryem, 4 yıl önce futbola başladığı Adana İdmanyurdu'nun başına teknik direktör olarak geçerek ikinci hedefini de tamamladı.

Maddi acıdan zorluk çeken A takıma altyapıdan birçok ismi yetiştirip transfer eden Meryem Özyumşak, dördüncü yılında bu sezon takımı süper lige çıkartmayı başardı. "Artık rahat bir nefes aldım" diye konuşan Meryem hoca, "Hayallerimi tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Zor oldu ancak başardım. Bundan sonra yoluma başarılarla devam etmek istiyorum" dedi.

Futbol denince akla ilk gelen şey olan erkek sporu algısını kırdıklarını belirten Özyumşak, "Kadın futbolu ülkemizde maalesef ilgi görmüyor. Bu yüzden oyuncularımızın anne babaları ile birebir görüşüp onlara kadın futbolunu anlattım. Kulübümüze destek olmadığı için Metin Taylancı başkanlığında altyapıdan oyuncu yetiştirip buralara kadar getirdik. Şimdi Süper Ligdeyiz" dedi.