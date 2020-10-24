Gaziantep'te uyuşturucuya geçit yok: 18 gözaltı

Gaziantep'te 'uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretinden' 18 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 8'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 48 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Şahıslardan 18'i gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10 şüpheli hakkında ise şahıs adli kontrol kararı alındı.

Yapılan çalışmalarda 370 gr uyuşturucu madde, bir hassas terazi, 50 şişe ve 33 litre kaçak alkol, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 1 kurusıkı tabanca,109 fişek, 2 adet çalıntı motorsiklet, 2 cep telefonu ile çok sayıda çalıntı malzeme ve bir miktar çalıntı para da ele geçirildi.