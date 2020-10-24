İstanbul alarmda denetimler tam gaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün her 100 Kovid-19 hastasının 40'ının İstanbul'da olduğunu, megakentteki vaka sayısının salgının bir önceki merkezi başkent Ankara'da tespit edilen vakaların 5 katına çıktığını söyledi. Koca'nın açıklamaları, İstanbul'da ekipleri alarma geçirdi.Bakan Koca'nın "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" açıklamasıyla birlikte İstanbul Valiliği denetimleri artırdı. Sultanahmet ve Taksim Meydanı gibi yerlerde drone'larla maske-mesafe denetimi yapıldı. Maske takmayan turistler uyarıldı. İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurtlara yerleştirildi, 247 bin TL para cezası kesildi.