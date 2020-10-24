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alarmda denetimler tam gaz

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
İstanbul alarmda denetimler tam gaz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün her 100 Kovid-19 hastasının 40'ının İstanbul'da olduğunu, megakentteki vaka sayısının salgının bir önceki merkezi başkent Ankara'da tespit edilen vakaların 5 katına çıktığını söyledi. Koca'nın açıklamaları, İstanbul'da ekipleri alarma geçirdi.

Bakan Koca'nın "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" açıklamasıyla birlikte İstanbul Valiliği denetimleri artırdı. Sultanahmet ve Taksim Meydanı gibi yerlerde drone'larla maske-mesafe denetimi yapıldı. Maske takmayan turistler uyarıldı. İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurtlara yerleştirildi, 247 bin TL para cezası kesildi.
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İstanbul alarmda denetimler tam gaz
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