İstanbul Havalimanı'nda 208 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Afrika-Arap Yarım Adası kökenli ve bitki temelli Khat cinsi uyuşturucunun yasa dışı ticaretinde son aylarda dünya genelinde bir artış eğilimi olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine Khat cinsi uyuşturucunun Türkiye'ye hangi ülkelerden gelebileceği, hangi gümrük kapılarından, hangi yöntemle getirilebileceği saptanarak, dikkatli olunması için taşra birimlerine talimat verildi.

BAVULDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı Kargo Terminalinde yapılan operasyonda, Nijerya'dan getirilerek Çek Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere terminalde bekletilen içinde 'Moringa Çayı' olduğu belirtilen bavullar, riskli olarak değerlendirildi. X- ray taramasından geçirilen bavulların, narkotik dedektör köpek ile kontrol edilerek açılmasına karar verildi. Bavulların içinde 208 kilo ağırlığında yaklaşık 10 milyon 400 bin lira değerinde Khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince son üç ayda gerçekleştirilen 9 operasyonda yaklaşık bir ton ağırlığında Khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlenen uyuşturucu yakalamalarına yönelik soruşturmalar sürdürülüyor.

Son Dakika Haberleri: Korkunç cinayetin detayları: Kendisine ölüm listesi hazırlamış Son dakika: Ermenistan'dan alçak saldırı! 16 ve 13 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi