Son dakika haberler: Korkunç kazanın ardından operasyona alındı! Ameliyata itfaiye de katıldı...

Edirne'de vatani görevini yapan er, sabah saatlerinde elini kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden diğer askerlerin haber vermesi üzerine, asker hemen elini kaptırdığı kıyma makinesi ile Edirne'den alınarak Kocaeli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Doktorlar operasyon öncesi Kocaeli İtfaiyesinden destek istedi ve bir uzman ekip ameliyata katılarak operasyona destek verdi.
MAKİNEYLE BİRLİKTE
Olay iddialara göre şu şekilde gelişti. Edirne'de vatani görevini yapan Er, görevli olduğu mutfakta çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerinde yapılan müdahalede askerin kolu kıyma makinesinden çıkarılamadı. Olayın yaşandığı birlikte nöbetçi subaylar, yaralı askeri kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı. Edirne'de gerekli sağlık müdahalesi yapılamadığı için yaralı asker hemen Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.
AMELİYATA GİRDİLER
Kaldırıldığı özel hastanede 4 parmağının ezilerek parçalandığını gören doktorlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından bir ekip hastaneye sevk edildi. Ameliyathanede görev yapacakları için itfaiye ekiplerine de ameliyat kıyafetleri giydirildi. Doktorlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte operasyona başladı.
TİTİZ OPERASYON 2 SAAT SÜRDÜ
Kocaeli itfaiyesi ve ameliyatta görevli doktor ile diğer sağlık ekibi,i yaralı askerin kurtarılması için titiz bir operasyon yürüttü. İtfaiye ekipleri 2 saatlik bir operasyonun ardından yaralı askerin kolunu kıyma makinesinden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin ardından yaralı askere doktorlar müdahale etti.