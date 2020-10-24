Kadıköy'de alkollü sürücü yüzünü tırmaladığı polise bardak fırlattı; o anlar kamerada

Olay, 4 Ekimde saat 02.00 sıralarında Bostancı'da meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri, Bostancı Köprüsü istikametinde ters yönde ilerleyen otomobilin kaza yapmak üzere olduğunu gördü. Otomobili durduran trafik polisleri, kadın sürücü H.S'nin alkollü olduğundan şüphelendi. Polislerin işlem yapmak istemesi üzerine sürücü, alkolmetreye üflemek istemedi ve ekiplere küfürler ederek fiziksel müdahalelerde bulundu. Ardından sürücü H.S, elindeki bardağı polis memurunun yüzüne fırlattı.

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Bölgeye destek ekip istendikten sonra sürücü H.S ile yanında bulunan ve arkadaşı gibi küfürler ettiği duyulan M.S, İçerenköy Polis Merkezi'ne götürüldü. H.S adlı sürücünün, alkollü araç kullanmak ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Alkolmetreyi üfleyen sürücünün 2,02 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü yazılan makbuzları eline alıp yırtarken, şüpheliler gözaltına alınacağı sırada, H.S, karakolda görevli polis memuru S.T.'nin boğazına sarılıp tırnaklarıyla yaraladı. Bunun üzerine trafik ekipleri ve polis merkezi personeli doktor raporu aldı ve kendilerine yapılan saldırı sonucunda gerekli işlemler başlatıldı. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bostancı'da kendisine işlem yapılmak istenen alkollü kadının polis ekiplerine saldırdığı anlar, orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, kadının arkadaşıyla birlikte polis memurlarına küfürler savurduğu ve fiziksel müdahalelerde bulunduğu, ardından kadının elindeki içki bardağını polis memurunun suratına fırlattığı ve polislerin, şüphelileri etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülüyor.

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