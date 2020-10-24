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'ın Andırın ilçesinde orman yangını

'ın Andırın ilçesinde iki ayrı noktada çıkan ve 10 hektarlık alanı kapsadığı belirlenen örtü yangınını ekipler müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. 19 İş makinası ve 50 kişilik kara söndürme ekibi 10 hektarlık çok sarp arazideki yangına müdahaleye devam ediyor

Giriş Tarihi: 24.10.2020 21:19 ABONE OL
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde orman yangını

Andırın'ın Sumaklı ve Güdeli mevkilerinde kırsaldan duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı ve iş makineleri yangın bölgesine yönlendirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri 4 Su Tankı, 8 Arazöz, 2 Dozer, 3 Kırıcı, 2 JCB ve 5 teknik elaman ile 50 kişiden oluşan karadan yangına müdahale ekibiyle yangına müdahalenin sürdürüldüğünü bildirdi.
Çok sap arazide çıkan yangının büyük oranda çevrilerek kontrol altına alındığını belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgenin Kuzeybatı cephesinde mücadelenin devam ettiğine işaret ettiler.

YERLEŞİM YERİNE UZAK

Yangının sabaha kadar kontrol altına almayı planladıklarını söyleyen Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ''Yangın yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına uzak. Bu yüzden tahliyeyi gerektirecek bir konu yok" dedi. Yangının devam ettiği bölgenin Batı cephesinde tahkimat yapıldığını ve bölgenin Kuzey- Güney ve Doğu cephesinde sorun olmadığına işaret ettiler.

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde orman yangını
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