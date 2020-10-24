Karantinadan film gibi firar

Babası Ümit H.'ye ait otomotiv şirketinde çalışan 27 yaşındaki Bihter H., koronavirüs tanısı konulmasına rağmen karantina ihlali yaptı. Polisin denetimine takılan genç kadın, İstanbul Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Bihter H., bir süre sonra babasını arayıp kendisini yurttan çıkarmasını istedi. Bunun üzerine Ümit H., emekli polis memuru Hakan Z. ve kebapçı Mehmet C.'yi yanına alarak geçtiğimiz günlerde gece saat 01.00 sıralarında karantina yurduna gitti.Hakan Z., yurt görevlilerine babayı savcı, kebapçıyı ise hakim olarak tanıttı. Ümit H. kızını görmesi gerektiğini söyleyerek kızının yurt girişine gelmesini istedi. Yurdun giriş kısmına çağrılan genç kız, babasının yanına geçmek isteyince görevliler temas yasağı olduğunu ifade ederek buna izin vermedi. İddiaya göre iş insanı baba, görevlilere bağırarak "Bizi sen mi eğiteceksin" diyerek küfürler savurdu. Ardından 'dışarıda harçlık vereceğim' diyerek dışarı çıkardığı kızını otomobiliyle yurttan kaçırdı. Emekli polis memuru Hakan Z. ile sözde hakim Mehmet C. ise görevlilere engel oldu. İhbar üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Güvenlik kameralarına yansıyan firarın ardından ekipler Hakan Z. ve Mehmet C.'yi kısa sürede yakaladı. İki şüphelinin ifadelerinde, "Bu ülkede savcı var, hakim var demek istedik" dedikleri iddia edildi. Baba ve kızının İstanbul dışına kaçtığı öğrenilirken savcılık yurt görevlileri ve olaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlattı.