Kocaeli'de husumetli iki grup sahilde buluşup kavgaya tutuştu

OTOPARKTA BULUŞTULAR

Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi sahilinde bulunan açık otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan gençlerden oluşan iki gurup, sahil kesiminde bulunan açık otoparkta buluştu.