Kocaeli'de husumetli iki grup sahilde buluşup kavgaya tutuştu

OTOPARKTA BULUŞTULAR
Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi sahilinde bulunan açık otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan gençlerden oluşan iki gurup, sahil kesiminde bulunan açık otoparkta buluştu.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Gençler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.Ü. adlı şahıs, karşı gurupta bulunan K.S. ve N.V.'yi bıçaklayarak yaraladı.
BIÇAKLA YARALANDILAR
Kavga ihbarı alan polis ekiplerinin gelmesiyle kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS GELİNCE YARALILARI BIRAKIP KAÇTILAR
Kollarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan K.S. ve N.V. adlı iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YARALAMA ZANLISI FAZLA KAÇAMADI
İki genci bıçakla yaralayarak kavga sonrası olay yerinden kaçan Ü.Ü. adlı şahıs ise polis ekiplerinin takibi sonucu Sanayi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.