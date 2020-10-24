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'de husumetli iki grup sahilde buluşup kavgaya tutuştu

Husumetli iki grup genç, düello için seçtikleri sahilde karşı karşıya gelip bıçaklarla saldırdılar. 2 kişinin yaralandığı olay yerine polis gelince yaralıları bırakıp kaçan gençler, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 21:32 Son Güncelleme: 24.10.2020 21:45 ABONE OL
Kocaeli'de husumetli iki grup sahilde buluşup kavgaya tutuştu

OTOPARKTA BULUŞTULAR

Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi sahilinde bulunan açık otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan gençlerden oluşan iki gurup, sahil kesiminde bulunan açık otoparkta buluştu.

Kocaeli'de husumetli iki grup sahilde buluşup kavgaya tutuştu

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Gençler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.Ü. adlı şahıs, karşı gurupta bulunan K.S. ve N.V.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Kocaeli'de husumetli iki grup sahilde buluşup kavgaya tutuştu

BIÇAKLA YARALANDILAR

ihbarı alan polis ekiplerinin gelmesiyle kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de husumetli iki grup sahilde buluşup kavgaya tutuştu

POLİS GELİNCE YARALILARI BIRAKIP KAÇTILAR

Kollarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan K.S. ve N.V. adlı iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de husumetli iki grup sahilde buluşup kavgaya tutuştu

YARALAMA ZANLISI FAZLA KAÇAMADI

İki genci bıçakla yaralayarak sonrası olay yerinden kaçan Ü.Ü. adlı şahıs ise polis ekiplerinin takibi sonucu Sanayi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de husumetli iki grup sahilde buluşup kavgaya tutuştu

Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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Kocaeli'de husumetli iki grup sahilde buluşup kavgaya tutuştu
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