'Kötü davranıyordu' dediği karısını 18 yerinden bıçakladı!

İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi'nde Sıdıka Üner ile kocası Mehmet Üner arasında tartışma çıktı. Mehmet Üner, tartışma sırasında 6 yıllık eşi Sıdıka Üner'i 18 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Karısını öldüren koca Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Mehmet Üner, emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Bana sürekli kötü davranıyordu" dediği ileri sürüldü.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokaktaki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede gece saatlerinde meydana geldi. Sıdıka Üner ile kocası Mehmet Üner arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Üner eşi Sıdıka Üner'i 18 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan kadın ağır yaralandı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Sıdıka Üner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşini öldüren Mehmet Üner'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bina sakinlerinden cinayetle ilgili bilgi alan ekipler, dairede incelemelerde bulundu. Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından ambulansla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

"BANA SÜREKLİ KÖTÜ DAVRANIYORDU"

Şüpheli kocanın Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde; "Bana sürekli kötü davranıordu. Bu nedenle aramızda zaman zaman tartışmalar ve kavgalar yaşanıyordu. Bana yine kötü davranınca öfkelendim" dediği ileri sürüldü.