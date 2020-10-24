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'de demirli gemide çıktı

'de yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye çekilen araba taşıma gemisinde çıktı. Ahşap olan ikinci katındaki yangın bir anda büyüdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 21:07 ABONE OL
Maltepe'de demirli gemide yangın çıktı

Yangın saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kumcular iskelesinde demirli olan bir gemide meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye demirleyen gemi bekçinin yemek yaptığı sırada sıçrayan alevlerin ahşap malzemeyi tutuşturması üzerine meydana geldi.
Kısa sürede büyüyen yangın geminin ikinci katını komple kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Maltepe'de demirli gemide yangın çıktı
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