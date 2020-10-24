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'de yıkımlarına başlandı

'in Yeşilli ilçesinde projesi kapsamında 500 evin yıkım çalışmalarına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Yeşilli Belediyesi'nce ortaklaşa gerçekleştirilen yerinde dönüşüm projesi kapsamına daha önce tespit edilen, 500 evin yıkım çalışmaları başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:08 ABONE OL
Mardin'de kentsel dönüşüm yıkımlarına başlandı

Tepebaşı ve Gül mahallelerinde yerinde dönüşüm için başlatılan çalışmalara Yeşilli Kaymakamı Emre Öztürk ve Belediye Başkanı AK Parti'li Hayrettin Demir katıldı.

Yıkımına başlanan evlerin bulunduğu alanın 2016'da Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildiğini söyleyen Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, "Bu alan içerisinde 500 riskli konut tespit edilmiştir. Bu alanda yerinde dönüşümle yeniden inşa edeceğiz. Bu 2 mahallemizi Mardin'in en güzel ilçesinde, bu ilçenin de tam kalbinde güzel bir dönüşüm projesiyle, yerel mimarisiyle, güzel ulaşım yollarıyla yeni ticaret ve konut alanları inşa edeceğiz. Vatandaşlarımız mağdur olmayacak" dedi.

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Mardin'de kentsel dönüşüm yıkımlarına başlandı
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