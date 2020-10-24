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'Maske tak' dedi, eşinden dayak yedi

Eşiyle gezintiye çıkan genç kadın, Covid-19 salgını nedeniyle eşinin maske takarak gezmesini isteyince yaşanan tartışmada darp edilen genç kadın şikayetçi oldu. Savcılık aralarında maske takmaması nedeniyle çıkan tartışmada eşini darp ederek tehditler savuran hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:35 ABONE OL
'Maske tak' dedi, eşinden dayak yedi

Bircan E. ile Ecevit E. evliydi. İstanbul Bayrampaşa'da ikamet eden çift, geçtiğimiz günlerde gezintiye çıktı. İddiaya göre, genç kadın pandemi nedeniyle eşinin maske takmasını istiyordu. Genç adam eşinin ısrarına rağmen maske takmayı reddediyor ve maskesiz dolaşıyordu.

Olay günü İkili arasında maske nedeniyle tartışma başladı. Genç kadın eve döndüğünde Maske takmayan eşini içeri almak istemedi. Kapıyı zorla açan genç adam eşine saldırıp darp etmeye başladı.

Polis imdat hattını arayarak yardım isteyen genç kadının ihbar üzerine eşi Ecevit E., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç adam yaşanan olayı doğruladı. Savcılık aralarında maske takmaması nedeniyle çıkan tartışmada eşini darp ederek tehditler savuran genç adam hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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'Maske tak' dedi, eşinden dayak yedi
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