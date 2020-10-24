KOAH hastası uyuşturucu satıcısı! Metruk binada oksijen tüpüne bağlı halde bulundu

Kağıthane Yeşilce Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada uyuşturucu satışı olduğu ihbarını alan polis binaya baskın düzenledi. Ekipler adreste yatakta yatar vaziyette oksijen tüpüne bağlı 73 yaşındaki Ahmet B'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda; gazete kağıdına sarılı 69.80 gram skunk, şeffaf poşette 1.5 gram kubar ve bunların satışından elde edildiği düşünülen 760 lira para ele geçirildi.

Ekipler adreste bekledikleri sırada adrese gelen Aykutcan G.'de gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin çalışmalarının devamında gözaltına alınan Mehmet A. ise üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yaşlı torbacı Ahmet B'nin bulunduğu adresten adlığını beyan ettiği öğrenildi.

Öte yandan evin sahibi olduğu öğrenilen Serap Ö'da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramadan 210 gram metamfetamin, 29 gram yeşil renkli uyuşturucu, ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin Kağıthane Asayiş Bürodaki işlemlerinin devam etiği öğrenilirken, 73 yaşındaki Ahmet B. hastanede tedavi altına alındı.