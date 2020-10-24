Mübarek Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında? Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, önemi nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Kandile az bir zaman kala vatandaşlar bu önemli günü ibadet ederek geçirmek için bekliyor. Bu bağlamda; Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Mevlid Kandili önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?
DİYANET İLE MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?
Mevlid Kandili ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 2020
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak.
Regaib Kandili 27 Şubat'ta, Mirac Kandili 21 Mart'ta, Berat Kandili 7 Nisan'da, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'ta idrak edildi.
MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK, AYIN KAÇINDA?
Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.