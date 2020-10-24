Mübarek Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında? Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman, önemi nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Kandile az bir zaman kala vatandaşlar bu önemli günü ibadet ederek geçirmek için bekliyor. Bu bağlamda; Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Mevlid Kandili önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?

DİYANET İLE MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?

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