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'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 2 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 02:16 ABONE OL
Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.

Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi.

Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.

2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
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