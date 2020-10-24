Pikap tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı Karabaş köyü yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün isimi öğrenilmeyen 27 P 9108 plakalı pikap Karabaş köyü yolunda seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada pikap içerisinde bulunan kadın hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri pikap içerisinde ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.