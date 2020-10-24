Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan sert tepki! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: İslam dinini istismar eden hoca kılığındaki sahtekarlara...

Sabah Gazetesi yazarıProf. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam dinini istismar eden hoca kılığındaki sahtekarlara ve bunları bahane edip dini aşağılamaya çalışanlara sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

"REZİLLİKLER İÇİNDE OLAN SOYTARILARIN DİNLE BİR İLGİSİ OLAMAZ"

Nihat Hatipoğlu, "Tasavvuf veya vakıf kisvesi altında taciz, badeleme, küçük kızlara tasallut gibi aşağılık rezillikler içinde olan soytarıların dinle bir ilgisi olamaz. Dinin kaynağı Kur'an, Sünnet, vicdan ve akıldır. Bu rezillere göz yummayı da, bunları bahane edip dini aşağılamayı da kabul edemeyiz." dedi.