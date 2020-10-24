Sahte içki 3 can daha aldı

Sahteiçkiden 3 ölüm daha yaşandı. Aydın Kuşadası'nda yaşayan Umut A. (34 ) önceki akşam evinde rahatsızlanınca önce Kuşadası ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen Umut A. yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. İzmir'de de Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ömer Ali Ö. ile Murat A. yaşamını yitirdi. Bu arada Kuşadası polisi bir villaya operasyon düzenledi. 102 şişe bandrolsüz el yapımı rakı ele geçirdi. Villada gözaltına alınan E.B.'nin yağma suçundan 16 yıl 8 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Arnavutköy'de sahte içki sevkiyatı yapılacak bir antrepoya baskın düzenledi. Depoda sevkiyata hazır sahte bandrol ile ambalajlanmış 2.5 ton sahte rakı ele geçirildi. İş yeri sahibi O.K. tutuklandı. İzmir Bornova'da bir kokoreççi dükkanında sahte içki satan Devrim Ç. gözaltına alındı. Operasyonda 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki ele geçirildi. Manisa Salihli'de bir evde 190 litre sahte rakı ele geçirildi. Jandarma 1 kişiyi yakaladı. Sakarya Hendek'te jandarma kaçak alkol üretilen ve satılan 2 adresi bastı. Şüpheliler İ.Ö. ve M.E. gözaltına alındı. Çok sayıda sahte içki ele geçirildi.