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’da otomobil yayaya çarptı

’nın Haliliye ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarpmasını sonucu yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.10.2020 21:25 ABONE OL
Şanlıurfa’da otomobil yayaya çarptı

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 T 0740 plakalı ticari otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen henüz ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yaşlı adama yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da otomobil yayaya çarptı
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