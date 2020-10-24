Serbest dalış şampiyonu Şahika Ercümen, İzmit Körfezi’ne daldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen'i misafir etti. Şampiyon sporcu Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde kıyısı bulunan Karamürsel Sahili açıklarında 20 metre derinliğe batırılan yolcu gemisine dalış gerçekleştirdi. Milli sporcumuz Ercümen, daha önceler buralarda dalış yaptığını fakat şimdiki dalışında denizin temizliğine inanamadığını ifade etti.

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünce yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de bulunan su sporları kulüpleri ortaklaşa etkinlikler düzenliyor. Serbest dalış şampiyonu Şahika Encümen, Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde kıyısı bulunan İzmit Körfezi Karamürsel Sahili açıklarında 20 metre derinliğe batırılan yolcu gemisinin etrafında dalış yaptı.

DENİZ TEMİZLİĞİNE ÇOK ÖNEM VERMİŞ

Şahika Ercümen, daha önce İzmit Körfezi'nde daldığını ilgi çekici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bu dalış noktasını çok beğendim. Büyük bir emek harcanmış. Yakın dönemde burası çok gözde bir dalış noktası olacaktır. Körfezde bu şekilde bir batığın olması ve canlılara alan oluşturulması çok mutluluk verici. Büyükşehir Belediyesi çok emek vermiş. Yıllar önce burada dalış yapmıştım, bugünle karşılaştırdığımda deniz temizliğinde ciddi bir gelişme söz konusu olmuş. Daha da gelişecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı