Yatay görüş mesafesini 1 km'nin altına düşüren meteorolojik bir olay olan sisli bir sabaha uyanan vatandaşlar sis neden olur sorusuna yanıt arıyor. Hava içindeki su buharının yoğuşması nedeniyle oluşan sis yüzünden görüş mesafesi kısalmaktadır. Peki; sis neden olur? İstanbul'daki yoğun sisin nedeni nedir?

SİS NEDİR, NEDEN OLUR?

Yatay görüş mesafesini 1 km.nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki subuharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.