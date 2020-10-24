Şiyar’ı yakarak öldüren canilere müebbet istendi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce evde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'ın, annesini korumak isterken işkenceye uğradığı, daha sonra yangın çıkartılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çıkan gerçekle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kılıç'ın annesi Gülizar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K., kardeşi Yasin ve annesi Emine K. hakkında hazırlanan 6 sayfalık iddianame, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede şu ifadeler kullanıldı: "26 Nisan'da Gülizar A. ile Hami K. arasında tartışma çıktı. Şiyar araya girerek Hami K.'ye 'Anneme vurma' dedi. Hami K. maktule çivili sopayla defalarca vurdu. Şiyar yere düştü ancak Hami K. küçük çocuğu bu kez kucağına alıp yere fırlattı, beton zemine defalarca kafasını vurdu. Olaya ilişkin itirafta bulunan Gülizar A.'nın beyanına göre Şiyar'ın kafasını klozete soktuğu, ardından yine vurmaya devam edince çocuğun baygınlık geçirdiği anlaşıldı. Ancak Hami K.'nin eylemine devam ettiği anlaşıldı. Ertesi gün şüpheliler Gülizar A., Hami, Yasin ile Emine K. bir arada oldukları sırada öldüğünü düşündükleri Şiyar'a ne yapılacağını konuştu. Hami K.'nin 'evi yakalım' dediği belirlendi. Şüphelilerin 2 gün boyunca hareketsiz yatan Şiyar'ı ortadan kaldırmak için evi yaktıkları anlaşılmıştır."Anne Gülizar A., Yasin K. ve Emine K. hakkında müebbet, Hami K. hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.