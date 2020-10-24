Son dakika: Akılalmaz vurgun! Hesaplarına bloke gelince her yolu denediler! Vali Yerlikaya'nın ismini bile kullandılar...

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertilen ve 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen çete ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Çete lideri Nefvel K.'nin, iş insanı İ.F.'ye kendisini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olarak tanıtıp, entübe cihazı bağışlamasını istediği, İ.F.'nin de verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırdığı öğrenildi.