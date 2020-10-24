Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İstanbul'da vaka artışlarına o sebep oldu

Buna uyum gösterilmemesi ile beraber, insanların daha çok toplu taşıma araçlarında beraber olması, bunun üzerine kapalı ortamlarda bulunulan yerlerde havalandırılmanın yapılmaması ve yine özellikle İstanbul özelinde söylüyoruz, sosyal yaşamın Ankara ve diğer bölgelere göre çok daha fazla olması ve genelde de havalandırmanın yapılmaması şuan ki artışın nedeni gibi görünüyor. Aslında 2 bin, ya da bin 800 ya da 2 bin 200, günlük rakamlardan değil de trendden konuşmak gerekiyor. Son 1 haftaya baktığımızda, pazartesi gününden bugüne bin 800, 2 bin gibi bir artış söz konusu. Tabi önlememiz gereken en önemli konu yeni hastaların oluşmasını engellemek" diye konuştu.