Son dakika haberi: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı! Midesinden çıkan canlı şoke etti

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haberi: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı! Midesinden çıkan canlı şoke etti

’de tıp dünyasını şaşırtan bir olayı yaşandı. 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk boğaz kaşıntısı ve nefes darlığı için hastaneye başvurdu. Doktorların yaptığı kontrollerde küçük çocuğun boğazında yaklaşık bir yıldır yaşayan canlı olduğu tespit edildi. Uzmanlar, Xiao Tao adlı çocuğu ameliyata alarak midesindeki canlıyı çıkardı. Operasyonun ardından yaşanan bu durum doktorları da çok şaşırttı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.10.2020 19:31 Son Güncelleme: 24.10.2020 19:32 ABONE OL
Son dakika haberler: Boğaz ağrısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Midesinde yaşayan canlı tıp dünyasını şoke etti

Yunan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao, nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikâyetiyle gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı. Boğazında bir senedir yaşayan canlı tespit edilen küçük çocuğun ameliyatı dört saat sürdü. Operasyonun ardından Xiao Tao'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşanan olay karşısında doktorlarda şaşkınlığını gizleyemedi. İşte tıp dünyasını şaşırtan haberinin detayları!

TIP DÜNYASINI ŞAŞIRTAN SON DAKİKA HABERİ!

Boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikâyeti ile hastaneye başvuran Xiao Tao, Tıp dünyasını hayrete düşürdü. Bir yıldır boğazında yaşanan canlı solucanın çıktığı o anlar kameralara kaydedildi.

Son dakika haberler: Boğaz ağrısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Midesinde yaşayan canlı tıp dünyasını şoke etti

'de 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuğun boğazından, midesinde yaşayan canlı çıkarıldı.

KONTROLLERİN ARDINDAN BELLİ OLDU

Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan solucan tespit edildi.

Son dakika haberler: Boğaz ağrısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Midesinde yaşayan canlı tıp dünyasını şoke etti

1 YILDAN FAZLA SÜREDİR...

Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti.

Son dakika haberler: Boğaz ağrısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Midesinde yaşayan canlı tıp dünyasını şoke etti

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Son dakika haberler: Boğaz ağrısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Midesinde yaşayan canlı tıp dünyasını şoke etti

İŞTE O ANLAR;

Son dakika haberler: Boğaz ağrısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Midesinde yaşayan canlı tıp dünyasını şoke etti

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Çin'de 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı | Video

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Son dakika haberi: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı! Midesinden çıkan canlı şoke etti
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