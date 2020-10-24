Son dakika haberi: Korkunç cinayetin detayları: Kendisine ölüm listesi hazırlamış

İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, İsmail Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı Şerife Yılmaz Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, Zahide Yılmaz'ın tedavisi olay yerinde yapıldı. İsmail Yılmaz'ın rasgele çevreye açtığı ateş nedeniyle, olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde yaşayan Tuğba Avcı adlı genç kızın da yaralandığı ortaya çıktı. Avcı da hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, 20'den fazla boş kovan bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Hakkında hazırlanan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, İsmail Yılmaz hakkında 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Yılmaz'ın 'kasten yaralama' suçundan da cezalandırılması talep edildi.