Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…

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: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bursa’da açıklamalarında bulundu. Pek çok önemli konuya değinen Bakan Koca ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi. Öte yandan Koca, salgının Anadolu'da ikinci zirve döneminde olduğunu vurgulayan Bakan Koca, ciddi bir tırmanışla karşı karşıya olduğumuzu belirtti. İşte Fahrettin Koca’nın sokağa çıkma yasağı ile ilgili o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 24.10.2020 07:21 Son Güncelleme: 24.10.2020 07:21 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bursa ve çevre illerdeki durumla ilgili toplantılar yapmak üzere kente geldi. Bakan Koca, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Bakan Koca ile ilgili yöneltilen soruya ise sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz dedi. İşte Bakan Koca'nın sokağa çıkma yasağı ile ilgili o açıklamaları…

BAKAN KOCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Koca, yurt genelinde ya da il bazında herhangi bir kısıtlamanın gündemde olup olmadığı sorusunu da cevapladı.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…

"Özellikle gibi bir durumu düşünmüyoruz ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz." diyen Koca, tedbirlere hassasiyetle uymanın son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de özellikle ev içi bulaşın daha da arttığını gördüklerini aktardı.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Evlere de mümkün mertebe dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek çalışma hem kamuda hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu pik yapan zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…

Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel sektör hem kamu uyguluyor olmalı. Tek başına olmaz. Bölgede İl Hıfzıssıhha Kurullarımız, valilerimizin başkanlığında bu konuda son derece yetkili. Her il bu anlamda ulaşım açısından olabilecek riski minimalize etmek için üzerine düşeni yapıyor olmalı.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…

Bu dönemde özellikle maskenin daha çok sadece koronaya karşı değil önümüzdeki dönem viral enfeksiyonların, damlacık enfeksiyonların, üst solunum enfeksiyonlarının yoğun olacağı bir döneme giriyoruz.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…

Maskenin bütün viral enfeksiyon veya hastalıklar için yüzde 90'a kadar önleyici olduğunu biliyoruz. Aşının yaygın yapıldığında yüzde 60'lar oranında bir koruyuculuğunu biliyoruz. Bunu söylerken aşının etkisini azaltmak için söylemiyorum."

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…
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