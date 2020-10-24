Son dakika haberler: Boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede gerçek ortaya çıktı! Midesinden çıkan canlı şoke etti

Yunan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao, nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikâyetiyle gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı. Boğazında bir senedir yaşayan canlı solucan tespit edilen küçük çocuğun ameliyatı dört saat sürdü. Operasyonun ardından Xiao Tao'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşanan olay karşısında doktorlarda şaşkınlığını gizleyemedi. İşte tıp dünyasını şaşırtan son dakika haberinin detayları!
Boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikâyeti ile hastaneye başvuran Xiao Tao, Tıp dünyasını hayrete düşürdü. Bir yıldır boğazında yaşanan canlı solucanın çıktığı o anlar kameralara kaydedildi.
Çin'de 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuğun boğazından, midesinde yaşayan canlı solucan çıkarıldı.
KONTROLLERİN ARDINDAN BELLİ OLDU
Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan solucan tespit edildi.
1 YILDAN FAZLA SÜREDİR...
Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki solucan çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
İŞTE O ANLAR;