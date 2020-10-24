Son dakika haberleri: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı! Midesinden çıkan canlı herkesi şoke etti

Yunan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao, nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikâyetiyle gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı. Boğazında bir senedir yaşayan canlı solucan tespit edilen küçük çocuğun ameliyatı dört saat sürdü. Operasyonun ardından Xiao Tao'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşanan olay karşısında doktorlarda şaşkınlığını gizleyemedi. İşte tıp dünyasını şaşırtan son dakika haberinin detayları!

TIP DÜNYASINI ŞAŞIRTAN SON DAKİKA HABERİ!

Boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikâyeti ile hastaneye başvuran Xiao Tao, Tıp dünyasını hayrete düşürdü. Bir yıldır boğazında yaşanan canlı solucanın çıktığı o anlar kameralara kaydedildi.