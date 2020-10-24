Son dakika: Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu: İmamoğlu görüntülü mesaj yayınladı!

Ekrem İmamoğlu, ateş şikayeti ile gittiği hastanede tedavi altına alındıktan sonra corona virüs testi yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, İmamoğlu görüntülü bir mesaj yayınladı. Sağlık durumu ve süreçle ilgili bilgi veren İmamoğlu, tedbirlere uymaya davet etti. İşte, Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu...

EKREM İMAMOĞLU CORONA VİRÜSE YAKALANDI! İŞTE SON SAĞLIK DURUMU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından video paylaştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İmamaoğlu, "Kıymetli vatandaşlarımız, tabii ben sıklıkla aslında test olan birisiyim. Hatta Çarşamba günü Kovid testi oldum, negatif çıkmıştı ama dün akşam saat 21.00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye girince dün akşamı hastanede geçirdim ve test oldum. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor." dedi.

İmamoğlu "Tıbbi anlamda da negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu" açıklamasında bulundu.



