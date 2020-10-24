Taksiciden kadın müşteriye tehdit

İstanbul Esenyurt'ta geçen çarşamba günü kadın müşteri, taksiye binip Küçükçekmece'ye gitmek istedi. Taksi sürücüsü Mehmet S. akşam dönüş trafiğine yakalanacağını söyleyerek müşteriyi metrobüse bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Bu sırada taksi içinde sigara içmek isteyen müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı. Müşteri, tartışmayı cep telefonu ile kaydetmeye başlayınca Mehmet S. genç kadını tehdit edip, "Gebertirim seni, telefonunu kırarım, Allah belanı versin" diye hakaretlerde bulundu. Taksici, kadını Haramidere metrobüs durağında bıraktı. Genç kadın ise başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Mehmet S., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Mehmet S.'ye çalışma ruhsatı bittiği halde çalıştığı için bin 228 lira, araç tescil belgesini araçta bulundurmadığı için de 112 lira para cezası kesildi. Araç trafikten men edildi.