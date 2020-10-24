TIR'ın altında feci ölüm

Kaza sabah erken saatlerde Menteşe ilçesi Salihpaşalar kavşağında meydana geldi. Muğla yönüne doğru seyir halinde bulunan Rıfat Keskin' in kullandığı 48 LL 406 plakalı özel araç kavşaktan dönüş yapan Murat Akyüz 'ün kontrölündeki Tır' a arkadan çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanan Rıfat Keskin, Emre Çetin, Ömer Özgür Akkaya 112 ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Araçta yolcu olarak bulunan İsmail Karakan kaza yerinde yaşamını kaybetti.
Hayatını kaybeden Karakan'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.