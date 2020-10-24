Umay İsminin Anlamı Nedir? Umay Ne Demek?

Türk mitolojisinde ve Orhun Yazıtları'nda adı geçen Umay, günümüzde isim olarak kullanılmaktadır. Çok eski çağlardan gününüze kadar ulaşan ve birçok anne, baba adayının dikkatini çeken isimlerden birisidir. Umay ismini yeni doğacak evladına vermeden önce Umay isminin anlamı nedir sorusunun cevabına bu başlık altından göz atabilirsiniz. Umay isminin anlamı ne demek sorusunun yanıtını öğrenerek son kararı bu kritere göre verebilirsiniz. Peki, Umay ismi ne anlama gelir?

UMAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Umay, Türk mitolojisinde doğul ve bereketin sembolü olan en önemli varlıktır. -Um, -Om köklerinden türemiştir. Ummak, dilemek ve korkutmak kökünden gelir. Omay, Imay, Ubay, Humay olarak da anılmaktadır.

Eski Türkçe kelimelerinden birisi olan Umay, koruyucu ve şefkatli demektir. Moğolcada ise rahim anlamını taşır. Türk mitolojisinde ve Orhun Yazıtları'nda adı geçmiştir.