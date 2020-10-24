Van'da göçmen kaçakçılığı! Şehrin göbeğinde teknede bulundular

Van'ın Tuşba İlçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler parkında kaçak göçmenlerin olduğunu tespit eden polis ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda bir teknede 22 kaçak göçmen yakalandı. Şehrin göbeğinde tekneye bindirilen kaçak göçmenleri yakalayan polis ekipleri yeni bir facianın önüne geçti.

Yasadışı yollarla yurda giriş yapan kaçak göçmenlerin geçiş güzergahı olan Van, yıl boyu faciyalarla anıldı. Yaşanan acı olaylar her ne kadar insan tacirlerine ders olmasa da güvenlik güçleri var güçleri ile çalışmalarını sürdürüyor. 28 Haziran'da Van gölünde batan ve 60 göçmene mezar olan teknenin yankısı sürerken, insan tacirleri polisin titiz çalışmaları sonucu emellerine ulaşamıyor.

POLİS TİTİZ ÇALIŞTI

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkezinde ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Van'ın Tuşba İlçesi 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında bir tekne içerisinde, yasadışı yollardan ülkeye giriş yapan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerle yapılan görüşmede tekne ile Bitlis'e İline gitmek için göçmen kaçakçılarıyla anlaştıklarını belirtti. Alınan beyanlar üzerine polis ekipleri olayla ilgisi olduğu değerlendirilen ve tekne sahibi olan F.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli mahkemece adlı kontrol şartı ile serbest bırakılırken, yakalanan düzensiz göçmenler de işlemlerini ardında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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